Roma, 12 giu (Adnkronos) - "Per me è la prima volta assoluta da segretario nazionale del partito prendo la parola a una assemblea di iscritti vera, non con quel cavolo di Zoom. Finalmente ci vediamo tutti, è fondamentale". Lo ha detto Enrico Letta nel corso della sua visita a Taranto.