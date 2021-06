12 giugno 2021 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen. e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo. Chris! Sii forte". Lo scrive sul suo profili Instagram Cristiano Ronaldo.