Roma: D'Amato, 'situazione gravissima ad Ardea, sul posto, 2 elicotteri, 2 ambulanze e auto medica'**

13 giugno 2021

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Ho avuto una prima relazione dalla Direzione Sanitaria dell'Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un'automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori”. Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato in merito alla sparatoria avvenuta questa mattina ad Ardea.