Cremona: da un mese raggiravano e derubavano anziani, sgominata banda

Milano, 13 giu.(Adnkronos) - Tre cittadini di origini bosniache, due donne e un uomo di 22, 29 e 71 anni, quest'ultimo domiciliato presso un campo nomadi di Baranzate, alle porte di Milano, sono stati arrestati in flagranza di reato per aver derubato una donna di 84 anni. E' accaduto nel cremonese.

La vittima è stata avvicinata nel parcheggio di un supermercato di Crema mentre caricava in auto le borse della spesa; una delle due donne l'ha distratta mentre l'altra le ha sottratto il portafogli dalla borsa. La vittima però non si è persa d'animo e si è recata subito dai carabinieri per sporgere querela per il furto subìto.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Crema e dal nucleo operativo della compagnia, hanno consentito di individuare un'auto nel Comune di Pianengo, a bordo della quale viaggiavano i tre. Una volta condotti in caserma, sono stati riconosciuti come gli autori del furto appena commesso; inoltre sono fortemente sospettati di essere anche gli autori dei furti con destrezza che da circa un mese hanno preso di mira gli anziani della zona. A tutti e tre gli indagati, è stato immediatamente notificato l'avvio del procedimento amministrativo per l'applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crema, A carico dell'uomo, inoltre, da accertamenti alla banca dati è emerso che era destinatario di una misura di libertà controllata da espiare per una pena di un anno.