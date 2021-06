13 giugno 2021 a

a

a

Milano, 13 giu.(Adnkronos) - "I vaccini sono lo strumento fondamentale per uscire dalla crisi" del Coronavirus. "Se oggi non li avessimo saremmo nella stessa situazione di un anno fa". Lo ha detto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Raitre.