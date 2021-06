G7: Prodi, 'con Cina compromesso possibile tenendo conto di Alleanza atlantica'

13 giugno 2021 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Nei rapporti con la Cina "un compromesso lo si trova, quando l'Europa è unita, tenendo conto dell'Alleanza atlantica, credo che sia interesse di tutti difendere una nostra posizione economica e politica". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre.

"L'Europa ha interessi prevalenti dal punto di vista economico ad Est e Ovest" e "l'Europa ha una grande funzione di far capire che lo scontro non può allargarsi su cose in cui ci vuole assolutamente un accordo. Adagio, adagio un compromesso nei fatti c'è. Lo scontro sulle tecnologie elevate, ad uso miliare, su tutto quello che comporta un rapporto di prevalenza nel grande scontro Stati Uniti-Cina, la mediazione è impossibile, su tutto quello che riguarda gli altri aspetti c'è già una certa tolleranza. In questi mesi così terribili di rapporti, il commercio tra Stati Uniti e Cina sta aumentando".