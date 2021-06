Cina: Prodi, 'Via della Seta idea giusta, sbagliato trasformarla solo in investimenti cinesi'

13 giugno 2021 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Quando la via della Seta "è stata lanciata era un'ottima cosa, perchè era anche un ritorno alla storia, al rapporto Est-Ovest, Cina-Europa. La Cina l'ha portata avanti in modo diverso da come l'aveva lanciata, è diventata una politica di infrastrutture e di investimenti cinesi non di accordi. Questo sta mettendo la Via della Seta in imbarazzo e da aspetto positivo è diventato un aspetto negativo. E' rimasta una cosa cinese, questo è il grande errore che ha fatto la Cina in questi anni". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'Mezz'ora in più su Raitre.