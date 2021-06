G7: Draghi, 'con Biden rapporto antico riconsolidato'

13 giugno 2021 a

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) - "Il colloquio con Biden è andato molto, molto bene, c'è stata ampia disponibilità a lavorare insieme", la volontà a "riaffermare un rapporto antico che andava semplicemente richiamato, non consolidato", tra Italia e Usa. "E' stato un rivedersi, ci conoscevamo da tanto tempo, è stato un piacevole rientro". Lo dice il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa conclusiva del G7 in Cornovaglia-

Con Biden "abbiamo parlato di varie parti del mondo in cui la collaborazione con gli Stati Uniti può essere di aiuto - spiega ancora il presidente del Consiglio - direi soprattutto per il ruolo che hanno gli Stati Uniti nelle Nazioni Unite, per aiutarci ad aiutare nelle varie parti del mondo e principalmente per il Nord Africa".