Roma: Borghi (Pd), 'vigilare su uso armi da fuoco'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Le terribili notizie che giungono da Ardea ci riempiono il cuore di angoscia. Il nostro pensiero in queste ore va ai familiari delle vittime di questa vicenda assurda, che turba le coscienze di tutti e che colpisce una comunità come quella di Ardea, cui va il nostro cordoglio. Queste tragedie insensate non possono non interrogarci, soprattutto in presenza di un attentato a delle giovani vite che è qualcosa di aberrante è scioccante". Lo afferma Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Pd.

"Non ci sono parole -aggiunge- per consolare i genitori di questi bambini assassinati, in una tragedia che ci fa capire come le armi da fuoco sono uno strumento delicatissimo che richiede una grandissima responsabilità nel loro impiego".