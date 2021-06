13 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per Draghi, al G7 di Carbis Bay non si è comunque imboccata "una strada particolarmente dura verso la Cina, perché con la Cina dobbiamo cooperare. Dobbiamo farlo in vista del G20, della lotta ai cambiamenti climatici, anche in vista della ricostruzione del mondo dopo la pandemia. Ma lo faremo in maniera franca, dicendo qual e' la nostra visione del mondo", ha ribadito.