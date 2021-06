Nato: Draghi, 'non abbiamo candidati al vertice al momento'

13 giugno 2021 a

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) - "Ad oggi misuro le aspirazioni e le ambizioni italiane in termini di cose che bisogna fare. Abbiamo un'opportunità, che è il G20, abbiamo la co-presidenza del Cop26: vediamo che riusciamo a fare nei confronti dei Paesi che emettono molto in una forma di accordo per gli impegni più ambiziosi di quelli che hanno preso finora. Questa è una misura della leadership. Per quanto riguarda le nomine, non saprei che dire perché non abbiamo candidati al momento". Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G7 in Cornovaglia, rispondendo alla domanda su eventuali aspirazioni dell'Italia alla leadership della Nato.