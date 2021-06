Covid: Mazzeo, 'Oggi superati 2,5 milioni di vaccini somministrati in Toscana'

13 giugno 2021 a

Firenze, 13 giu. - (Adnkronos) - "È stata chiusa anche la terapia intensiva dedicata ai pazienti covid nell'ospedale di Cecina. Grazie a tutti gli operatori sanitari impegnati in questi mesi difficili. Calano ancora i ricoveri in tutta la regione, 261 ricoveri (13 in meno rispetto a ieri) di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). Oggi sono stati superati 2,5 milioni di vaccini somministrati in Toscana". Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.