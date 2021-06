Analytics Boosters supporta Fondazione AIRC nel progetto Impresa Contro il Cancro

14 giugno 2021 a

(Milano 14 giugno 2021) - Analytics Boosters aderisce all'iniziativa Impresa Contro Il Cancro di Fondazione AIRC con una donazione che vuol essere un gesto concreto per sostenere i ricercatori nello studio dei tumori più aggressivi e pediatrici e per lo sviluppo di terapie oncologiche.

Milano 14 giugno 2021 - Per il terzo anno consecutivo

Quest'anno Analytics Boosters ha deciso di diventare parte attiva e di intervenire in maniera concreta, donando il 30% dei propri proceeds con AIRC. La donazione si inserisce nell'ambito di Impresa Contro il Cancro, iniziativa di Fondazione AIRC dedicata alle PMI, con l'obiettivo di coinvolgere il tessuto imprenditoriale italiano nel finanziamento di borse di studio destinate a giovani talenti e nel sostegno della ricerca contro le forme di tumore particolarmente temibili, ancora di difficile diagnosi e cura.

Enrico Pavan, Presidente e fondatore di Analytics Boosters commenta: “Siamo orgogliosi in questo periodo di incertezza di impegnarci concretamente in una causa verso cui siamo molto sensibili. Vogliamo che Analytics Boosters crei valore per clienti e collaboratori, con un impatto positivo sulla comunità in cui opera, includendo nei propri obiettivi anche il concetto di giveback. Ci auguriamo che altri imprenditori aderiscano al progetto di AIRC con lo scopo di rendere il cancro sempre più curabile”

Analytics Boosters si unisce quindi alle 3000 aziende già partner di AIRC, che hanno scelto di sostenere concretamente i ricercatori al lavoro nel nostro Paese nella ambiziosa missione di studiare, comprendere e contrastare le forme più terribili di tumore, per costruire un domani sempre più libero dal cancro.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR