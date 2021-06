Milano: al via campagna Amsa-Erion per differenziare correttamente Raee (2)

14 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Nel 2020 Erion, il più importante sistema multi-consortile italiano per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici e la valorizzazione delle materie prime che li compongono, ha gestito più di 2.100 tonnellate di Raee domestici nel solo Comune di Milano, equivalenti a 141 classici tram Atm serie 1500, di cui 1.207 del raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, stufe elettriche, boiler e microonde); seguono R3 (Tv e monitor) e R1 (frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito di alimenti) con 559 e 351 tonnellate e infine R5 (sorgenti luminose) con 0,1 tonnellate. Il 2021 si è aperto con una raccolta di 784 tonnellate (equivalenti a 52 classici tram Atm serie 1500), che segna un incremento del 42,5% rispetto ai primi 4 mesi dello scorso anno.

L'obiettivo di Amsa ed Erion, che da tempo collaborano nell'ideazione, sviluppo e realizzazione di iniziative di raccolta, di comunicazione e in progetti di ricerca europei per testare soluzioni di raccolta/logistica e trattamento sempre più innovative, è quello di unire le forze al fine di sensibilizzare i consumatori sulle tematiche e le buone pratiche legate al corretto conferimento dei Raee, pile e accumulatori a fine vita, evidenziando i benefici ambientali ed economici legati al recupero e al riciclo di questi prodotti che, a causa di informazioni ancora lacunose, troppo spesso vengono gestiti in modo improprio, gettati nell'indifferenziata o nella plastica, abbandonati nelle soffitte e nelle cantine degli italiani.