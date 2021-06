Lombardia: ok giunta a nuovo piano cave città metropolitana di Milano per sabbia e ghiaia (4)

14 giugno 2021 a

(Adnkronos) - La città Metropolitana nella proposta di nuovo piano cave 2019/2029 ha ritenuto di definire come 'cava di recupero' non esclusivamente le 'cave cessate' ma anche quelle con attività estrattiva in atto e con progetti di coltivazione approvati e/o autorizzati il cui completamento consentirebbe, ad esaurimento del 'giacimento', la definitiva restituzione all'uso previsto.

Le 7 cave di recupero individuate sono di due tipologie: n. 2 individuate nel piano cave 2006 con progetti attuativi da concludere; n. 5 nuove costituite a partire da cave esistenti (Ate) collocate in contesti di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica. Per le cave finalizzate al recupero è stata assunta come priorità quella di subordinare l'intervento all'efficacia e fattibilità del recupero ambientale stesso, vincolato al riuso del territorio, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati, la condivisione e il convenzionamento con gli Enti coinvolti.