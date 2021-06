Italia-Slovenia: Serracchiani, 'vertice conferma sintonia con priorità Ue'

14 giugno 2021 a

a

a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Un vertice che conferma il rapporto collaborativo con la Repubblica di Slovenia, declinato in sintonia con le priorità dell'Unione europea e con gli interessi strategici dell'Italia. Da quando è indipendente, la Slovenia è stata sempre un Paese che ha lavorato per costruire e rafforzare l'Europa entro cui c'è garanzia di pace, diritti e libertà: su questa strada auspico che continueremo assieme. La disponibilità dichiarata dal ministro Di Maio a sostenere la presidenza di turno del Consiglio Ue che assumerà Lubiana dal 1 luglio si inserisce nella storia di percorso condiviso”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani in merito a quanto emerso dall'incontro alla Farnesina tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri sloveno Anze Logar.