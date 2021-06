BPER Banca, il business del biomedicale italiano e brasiliano in un webinar

14 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il 22 giugno l'evento gratuito sul sito dell'Istituto

Modena, 14 giugno 2021 - Continuano gli eventi del Gruppo BPER per conoscere e approfondire la proposta di servizi distintivi e innovativi messi a disposizione di imprese e imprenditori.

Il prossimo appuntamento si terrà il 22 giugno dalle 15 alle 16,30 e riguarderà le opportunità di business per il settore biomedicale italiano e brasiliano.

Il webinar, completamente gratuito e fruibile sia in italiano sia in inglese, ha lo scopo di avvicinare le realtà produttive e associative dei due paesi al fine di far conoscere i rispettivi modelli di business ed evidenziare i vantaggi per le PMI operanti nei reciproci mercati, prevedendo opportunità di partnership tra imprese.

Ecco il programma dei lavori:

- 15.00 – 15.05: introduzione e presentazione Webinar a cura di Stefano Bellucci – Responsabile SERVIZIO GLOBAL TRANSACTION BANKING di BPER Banca e dell'Avv. Giacomo Guarnera, Presidente PROMO

BRASILE ITALIA

- 15.05 – 15.20: Il settore Biomedicale in Brasile, Paulo Henrique Fraccaro Direttore di ABIMO Brasile

- 15.20 – 15.35: Il settore biomedicale in Italia, Marco Ruini, VP Confindustria Dispositivi Medici

- 15.35 – 15.45: BPER Banca – MODELLO BPERESTERO per l'internazionalizzazione Michele Bandini, BPER Banca

- 15.45 – 15.55: azienda brasiliana S.I.N IMPLANT SYSTEM, Giovana Carboni

- 15.55 – 16.05: azienda italiana Medica Spa, Presidente Luciano Fecondini e CEO Marco Fecondini

- 16.05 – 16.10: Firma accordo partnership PBI/ABIMO

- 16.10 – 16.15 Conclusioni a cura Gruppo BPER e Avv. Giacomo Guarnera, Presidente PBI

- 16.15 – 16.30 Q&A

Al termine dei lavori sarà possibile ricevere le presentazioni utilizzate e compilare il questionario per ricevere assistenza o attivare dei B2B con i consulenti esteri.

Per registrarsi, occorre compilare il form al seguente link:

Per informazioni: