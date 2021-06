Lombardia: consegnate al Pirellone oltre 23mila firme per rinnovare le Rsa (3)

14 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Il bisogno di assistenza degli anziani non autosufficienti è in forte evoluzione, così come tutto il mondo Rsa -ha aggiunto il Vice Presidente Carlo Borghetti-: trovo davvero interessante la piattaforma di proposte presentata dai sindacati pensionati della Lombardia, che mi sento di condividere e che auspico diventi presto elemento di confronto anche per la nuova riforma sanitaria".

"Oggi a margine dell'Ufficio di Presidenza abbiamo ricevuto la raccolta firme promossa dalle sigle sindacali delle Residenze Sanitarie Assistenziali che ci hanno fornito molti spunti di riflessione in vista della riforma Regionale dei servizi sociosanitari – ha evidenziato infine la vice presidente Francesca Brianza-. L'invecchiamento della popolazione solleva tematiche di primaria importanza. La politica deve saper affrontare queste nuove sfide per assistere al meglio i cittadini in tutte le fasi della vita ed essere sempre più vicina alle esigenze delle famiglie".