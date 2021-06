Lombardia: Sertori, 'sanità di montagna entra in linee guida riforma legge regionale'

14 giugno 2021 a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Approvata oggi in giunta regionale della Lombardia la delibera che integra le linee guida di sviluppo della riforma della legge 23/2015 in tema di sanità. Nell'ambito delle novità, si è previsto un capitolo apposito per la sanità di montagna al fine di sviluppare e implementare particolari modelli gestionali, organizzativi e aziendali. In particolare, si prevede di individuare per questi territori strumenti adeguati a garantire la presenza capillare dei servizi, l'attrazione dei professionisti e in generale la capacità di assicurare le cure necessarie su un territorio molto vasto e non densamente popolato.

"È evidente -spiega Massimo Sertori, assessore regionale a Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni- che i territori caratterizzati da orografie che rendono difficili i collegamenti, grandi spazi e concentrazioni abitative molto limitate, necessitano di politiche sanitarie specifiche che garantiscano un grado di assistenza socio-sanitaria adeguata ai cittadini".

"Il percorso che porterà all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge 23 sarà articolato e ci sarà ancora lavoro da fare. Certo è -conclude Sertori- che fino a qui anche i rilievi e le osservazioni pervenute dai sindaci dei territori di montagna sono stati ascoltati".