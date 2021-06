Fratelli d'Italia, sindaco Verona Sboarina aderisce a partito Meloni

15 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Si tratta di una scelta personale e non solo politica, una scelta maturata nel corso dell'ultimo anno. Fratelli d'Italia è la famiglia a cui mi sento di appartenere". Lo ha detto Federico Sboarina, sindaco di Verona, annunciando il suo passaggio a Fratelli d'Italia, nel corso di una conferenza stampa nella città scaligera, in presenza della leader di Fratelli d'Italia.

Sboarina, di professione avvocato, nel 2002 è stato eletto per la prima volta in consiglio comunale a Verona nella lista di Alleanza Nazionale. Alle amministrative del 2017 è stato eletto sindaco, presentandosi per la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, Partito Pensionati e liste civiche).