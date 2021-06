Innovazione: arriva White Paper su Intelligenza Artificiale, nel 2030 varrà 15.700 mld dollari (2)

15 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'Intelligenza Artificiale è ormai uno degli strumenti abilitatori della trasformazione digitale del Paese insieme a Cloud, Cybersecurity, Blockchain e IoT che hanno trainato il mercato digitale durante la pandemia e che incideranno sull'evoluzione della società nei prossimi anni. Mentre Usa e Cina - è il contesto in cui si muove il White Paper - stanno investendo massivamente nel campo delle nuove tecnologie digitali per conquistare l'egemonia economica, l'Unione Europea, seppur in ritardo, si sta attivando attraverso l'adozione di misure per la crescita del settore, sia in termini di competenze, sia in termini di applicazione con una specifica attenzione agli aspetti etici, sociali e regolatori, come dimostrano il White Paper pubblicato nel 2020 e la proposta di regolamento pubblicata lo scorso 21 aprile.

Anite-Assinform ha ricordato che molti stati membri stanno anche definendo un proprio piano organico per infondere fiducia e far crescere le competenze dirette e indirette in Ia e stimolarne l'utilizzo. Nel panorama globale, l'Italia, ricorda l'assocoiazione confindustriale, "si colloca indietro rispetto ai grandi competitor ma anche nei confronti di alcuni paesi Europei di simili dimensioni, sia in termini di investimenti pubblici sia in termini di utilizzo nel settore privato" mentre "l'Intelligenza Artificiale è un fattore abilitante chiave per la ripresa economica e, grazie al suo sterminato potenziale applicativo, può essere determinante anche per migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione e in generale la vita dei cittadini".

Da qui, il White Paper predisposto dal Tavolo di lavoro Anitec-Assinform, vuole contribuire a individuare possibili interventi per la diffusione dell'Intelligenza Artificiale nell'Italia post-pandemica. Il documento evidenzia come lo sfruttamento della crescente mole di dati prodotti da imprese, amministrazioni e cittadini non possa prescindere dall'IA che potrà migliorare l'efficienza, la qualità delle relazioni tra imprese, cittadini/consumatori e Pa, la tipologia di servizi e prodotti in un'ottica di migliore fruibilità. Il documento si compone di diversi focus specifici relativi al monitoraggio delle tecnologie esistenti, un'analisi del mercato e del contesto internazionale, con una breve panoramica per rappresentare quanto si stia facendo in Usa, Cina e Giappone.