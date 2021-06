15 giugno 2021 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Francia per una visita di Stato dal 4 al 6 luglio prossimi. Per lunedì 5 luglio è in programma all'Eliseo l'incontro con il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.