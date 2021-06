Variante Delta Lombardia, Fontana: "Serve molta attenzione"

15 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Tutti i casi" di variante Delta del covid a Milano e in Lombardia "sono monitorati e seguiti, la situazione ad oggi è sotto controllo". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, riferendosi agli 81 casi di variante Delta del coronavirus registrati in Lombardia da aprile al 14 giugno scorso, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli sugli incentivi per la sostituzione delle auto inquinanti.

"I casi verificatisi ad aprile sono stati due - ha precisato Fontana - a maggio c'è stato un incremento e a giugno una piccola ma significativa riduzione. Dovremo monitorare costantemente la situazione per vedere che non si verifichino nuovi focolai con questa variante". Quindi ha aggiunto: "Da quello che risulta finora dalle valutazioni scientifiche è una variante sensibile al vaccino, ma ha, sembra, una maggiore diffusibilità. Cercheremo di essere particolarmente attenti".