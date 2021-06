Covid: Mazzeo, 'In Toscana il dato dei contagi più basso dalla fine dell'estate scorsa'

15 giugno 2021 a

Firenze, 15 giu. - (Adnkronos) - "I contagi registrati nelle ultime 24h sono 57, il dato più basso dalla fine dell'estate scorsa. La provincia di Massa-Carrara registra zero contagi, come le città di Siena e Arezzo. Calano a 240 pazienti i ricoveri per Covid-19, di cui 54 in terapia intensiva (due settimane fa erano quasi il doppio:107). La Toscana al momento è la terza regione ad aver vaccinato più over 60. L'88,3% degli over 60 toscani è stato vaccinato con almeno una dose. Questo ci permette di proteggere il pezzo di cittadini toscani più fragili e più a rischio. Ora l'obiettivo è raggiungere l'immunità di gregge il prima possibile. Forza Toscana! Insieme ce la faremo". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.