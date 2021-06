M5S: Camera esprime solidarietà ad Aiello per aggressione subita domenica

15 giugno 2021 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Solidarietà a Davide Aiello, deputato del Movimento 5 stelle, per l'aggressione subita domenica scorsa a Casteldaccia, in Sicilia, per aver denunciato il voto di scambio, è stata espressa alla Camera in apertura di seduta da rappresentanti di tutti Gruppi, a cominciare dal capogruppo Cinquestelle, Davide Crippa. Anche la presidenza si è associata, attraverso il vicepresidente Andrea Mandelli, presidente di turno dell'Assemblea.