Libri: Edith Bruck, esce giovedì volume di poesie inedite dal titolo'Tempi'

Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Sulla scia del successo de "Il pane perduto", vincitore del Premio Strega Giovani e finalista al Premio Strega 2021, Edith Bruck, 89 anni, in piena attività, arriva in libreria con un nuovo libro: esce giovedì 17 giugno "Tempi" da La nave di Teseo (pagine 80, 15 euro), nella collana 'I Venti, con la prefazione di Michela Meschini. L'autrice mostra adesso un altro aspetto della sua vena letteraria, quello poetico.

Le poesie inedite raccolte in questo volume attraversano in qualche modo gli stessi temi toccati da Edith Bruck (nata in Ungheria in una povera e numerosa famiglia ebrea) nel suo ultimo libro, "Il pane perduto", per la quale si è meritata anche i complimenti di Papa Francesco, che pochi mesi fa le ha fatto visita nella sua casa romana. Alcune poesie riguardano l'esperienza nei campi di concentramento e i ricordi della vita famigliare prima del nazismo, altre conducono a una riflessione più astratta sui doveri dell'uomo e le aberrazioni di cui è capace, sulla ricorsività dei mostri storici, sui pericoli attuali. Altre invece sono più personali, che sfiorano la sfera intima degli affetti, l'amore smisurato per il marito Nelo Risi.

Una delle poesie recita: "Mi dicevi di pregare/ prima di dormire/ e io mormoravo/ qualche poesia/ imparata a scuola./ Adesso penso a te/ tutte le sere/ prima di dormire/ e so che tu sei stata e sei la mia salvezza".