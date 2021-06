Suez: acquisisce Aria Technologies e alza know how su qualità aria (2)

15 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Arianet assiste già in Italia diverse agenzie regionali per l'ambiente, tra cui Arpa Lazio, Lombardia, Friuli, Puglia, Piemonte, Marche, collabora con diverse università ed enti di ricerca, tra cui Enea, Cnr ed Inail, e ha realizzato simulazioni numeriche relative agli inquinanti atmosferici per diverse città, tra cui la modellizzazione di sviluppi urbanistici della città di Milano.

"Fondando Arianet nel 2000, dopo esperienze in centri di ricerca e nel mondo della libera professione, eravamo convinti - afferma Giuseppe Brusasca a nome di tutti i co-fondatori e i tecnici di Arianet- che'l'aria era una risorsa' da proteggere. Oggi, dopo un appassionante percorso umano ed intellettuale, abbiamo scelto di unirci al Gruppo Suez, che ci darà la forza e la solidità per proseguire il cammino intrapreso, allargare gli orizzonti ed intraprendere sempre meglio azioni ad impatto positivo sul futuro del nostro pianeta".

"Siamo felici e orgogliosi di aver portato la nostra società a questo livello di maturità e siamo desiderosi di continuare l'avventura iniziata più di 20 anni fa. Suez - sottolinea il manager- ci offrirà l'opportunità di accelerare la nostra crescita in Italia ed all'estero e permetterà ai team congiunti di Arianet ed Aria Technologies di svilupparsi attraverso il coinvolgimento in progetti internazionali ambiziosi".