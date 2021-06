Dl riaperture: Faggi (Lega) sbotta in aula, 'qui non mi c...ga nessuno!'

15 giugno 2021 a

Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Non mi caga nessuno qui!". Antonella Faggi, della Lega, non ha usato metafore per richiamare l'attenzione dell'aula del Senato sul suo intervento sul Dl riaperture, in discussione a palazzo Madama. "Quando uno dice una parola forte, l'orecchio dice 'ooohhhh'. Quando si parla di pandemia nessuno ti ascolta", ha detto l'esponente del Carroccio che ha rimproverato anche la presidente di turno Paola Taverna: "Stava chiacchierando ance lei, presidente!".

La Taverna ha subito ripreso la Faggi, senza perdere la calma ma con fermezza: "Senatrice, deve usare un alto linguaggio! Prosegua, ma in aula si interviene usando un linguaggio adatto".