15 giugno 2021

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Inutile continuare a cercare convergenze impossibili con chi non solo non vuole questa legge, ma continua a umiliare le persone Lgbt+ e il Senato con audizioni che servono solo a perdere tempo. Si vada in Aula, con coraggio e a viso aperto". Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà, segretario della commissione Giustizia.