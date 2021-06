CSafe Global fornisce protezione termica per le spedizioni di vaccini per il COVID-19 dallo stabilimento di BioNTech

15 giugno 2021 a

- L'imballaggio coibentato con tecnologia VIP a doppia parete su misura fornisce una protezione termica di oltre 10 giorni per le spedizioni di vaccini distribuiti dallo stabilimento di BioNTech impiegando una quantità minima di ghiaccio secco.

DAYTON, Ohio, 15 giugno 2021 /PRNewswire/ -- CSafe Global, leader nell'innovazione per il settore dei contenitori attivi e passivi, e a temperatura controllata destinati a soluzioni geniche e cellulari per il trasporto di farmaci salvavita, è onorata di collaborare con BioNTech come fornitore di soluzioni per le spedizioni termiche di vaccini Pfizer-BioNTech COVID-19 dall'impianto BioNTech in Germania. Il contenitore termico su misura mantiene la temperatura di -70°C per un minimo di 240 ore garantendo che il vaccino arrivi in sicurezza ovunque nel mondo.

Il contenitore su misura presenta una doppia parete con tecnologia VIP (Vacuum Insulated Panel) di altissimo livello, una scatola a carico personalizzabile con vassoi per le fiale di prodotto, oltre a un'impugnatura integrata che semplifica le operazioni di imballaggio e disimballaggio. I test termici hanno superato tutte le aspettative e, in tutte le prove, l'imballaggio è andato ben oltre il tempo minimo di conservazione di 240 ore. Il contenitore mantiene la temperatura desiderata per un tempo indefinito con l'aggiunta di ghiaccio secco secondo necessità.

"Utilizzando innovativi concetti di progettazione ingegneristica, il team di CSafe è riuscito a superare i requisiti di BioNTech realizzando un contenitore ad alte prestazioni in grado di mantenere la temperatura di -70°C per oltre 10 giorni" ha dichiarato Patrick Schafer, CEO di CSafe Global. "Inoltre, siamo stati in grado di ridurre di oltre il 30% la quantità di ghiaccio secco necessaria rispetto alla nostra proiezione iniziale, grazie a ulteriori modifiche al design. CSafe è da sempre un'azienda focalizzata sul raggiungimento dei propri obiettivi e tutti i nostri dipendenti sono estremamente orgogliosi di questo straordinario risultato e del ruolo svolto nel supportare BioNTech per porre fine alla pandemia".

Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2), basato sulla tecnologia proprietaria di BioNTech, è stato sviluppato sia da BioNTech che da Pfizer. BioNTech è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea e delle autorizzazioni per l'uso in caso di emergenza - o equivalenti - negli Stati Uniti (insieme a Pfizer), nel Regno Unito, in Canada e in altri Paesi prima della richiesta pianificata di autorizzazione all'immissione in commercio definitiva.

Informazioni su CSafe GlobalCSafe Global fornisce soluzioni termiche end-to-end per la spedizione nel settore farmaceutico e delle scienze della vita in tutto il mondo. Utilizzando la propria capacità proprietaria di intelligenza artificiale completamente integrata, CSafe garantisce che i contenitori siano disponibili quando e dove i clienti ne hanno bisogno. Insieme al programma di ricontrollo e riutilizzo dell'azienda leader del settore, a tutti i clienti CSafe vengono garantite prestazioni dei prodotti superiori su base continuativa in ogni spedizione, che soddisfano anche gli obiettivi di sostenibilità dei clienti. Con una presenza in 150 Paesi, CSafe è impegnata a fornire le proprie soluzioni on-demand 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una garanzia del 100%; ciò la rende il partner preferito dai clienti più esigenti che operano nel settore della catena del freddo. CSafeGlobal.com

