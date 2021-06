Roma, voragine si apre sotto betoniera: chiusa strada nel quartiere Appio Tuscolano

15 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Ha ceduto il manto stradale sotto a una betoniera che stava svolgendo alcuni lavori di consolidamento in una palazzina in via Todi, nel quartiere Appio Tuscolano a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e avviato le procedure per rimuovere il mezzo con l'aiuto dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa da via Otricoli a via Campello sul Clitunno.