Lombardia: Consiglio Regione approva risoluzione contro reati ambientali

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Completare l'attuazione del registro elettronico nazionale sulla tracciabilità, istituire in tutte le Prefetture della Lombardia i Nuclei Ambiente e adottare pene più severe per i reati ambientali. Sono tra le richieste contenute nella risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia su proposta della Commissione speciale Antimafia. Nel documento si invita la giunta regionale a promuovere un migliore coordinamento tra i vari enti coinvolti nelle attività di controllo della filiera dei rifiuti, e, nell'attesa che il registro diventi operativo, a implementare un sistema di condivisione delle banche dati, con particolare attenzione alla mappatura geolocalizzata degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti delle aziende e dei fenomeni incendiari.

Aumentare il personale e stanziare maggiori risorse per la formazione e l'aggiornamento di chi è incaricato dei controlli e per potenziare la strumentazione tecnologica sono tra le altre sollecitazioni avanzate dalla Risoluzione che chiede di dare attuazione anche al progetto Savager (Sorveglianza Avanzata Gestione Rifiuti).

“L'approvazione unanime della risoluzione sul traffico illecito dei rifiuti in Commissione Antimafia -sottolinea la presidente Monica Forte (M5Stelle)- testimonia una grande maturità da parte di tutte le componenti politiche. Un grandissimo risultato soprattutto dopo gli ultimi risvolti in merito al traffico illecito dei rifiuti che hanno riguardato il nostro territorio regionale, in particolare la provincia di Brescia. Ci vuole più coordinamento tra gli enti coinvolti nelle attività di controllo della filiera dei rifiuti e servono maggiori risorse finanziarie per il potenziamento di personale tecnico qualificato".