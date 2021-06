Turismo: Regione Lombardia, 25 mln per riqualificare alberghi

15 giugno 2021 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Sono 207 le domande che saranno finanziate per realizzare e riqualificare alberghi e strutture ricettive in tutta la Lombardia con il bando 'Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta', con una dotazione finanziaria di 25 milioni. "Un successo notevole, l'ennesima dimostrazione del sostegno di Regione Lombardia al settore del turismo e la voglia degli operatori di ripartire - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda - oltre ai sostegni che abbiamo voluto riconoscere con 'Si! Lombardia' a tutte le categorie dimenticate anche nel settore turistico dal Governo, sapevamo che era necessario puntare sugli investimenti".

Il turismo lombardo, prosegue, "ha vissuto un anno e mezzo difficilissimo: primo a fermarsi, poi un'estate insolita sostenuta prevalentemente dal turismo domestico e infine la chiusura degli impianti sciistici a poche ore da una possibile ripartenza". "Per un territorio come la Lombardia che è al 40% montano, sono dei colpi - afferma l'assessore - dai quali tanti non avrebbero saputo riprendersi. Quanto c'è stato da rimboccarsi le maniche, invece, i nostri imprenditori hanno risposto presente".

Lo stanziamento di 25 milioni di euro è dedicato alle micro, piccole e medie imprese. La misura finanzia al 50% e a fondo perduto progetti per un investimento minimo complessivo di 80mila euro, con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200mia euro per progetti che rientrino nei seguenti macro-temi: enogastronomia & food experience; natura & green; sport & turismo attivo; terme & benessere; fashion & design; business congressi & incentive.