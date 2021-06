Milano: in 2020 Atm investe 10 mln per norme anti-Covid

15 giugno 2021 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - L'assemblea degli azionisti di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha approvato il bilancio di esercizio 2020 del gruppo. Lo scorso esercizio è stato segnato dalla pandemia e dalla conseguente emergenza sanitaria, che ha richiesto all'azienda investimenti per 10 milioni di euro per i processi di sanificazione, applicazioni tecnologiche per la gestione e il controllo dei flussi, segnaletica e assistenza ai passeggeri. I passeggeri trasportati nel 2020 sono stati pari a 358,1 milioni, contro gi 820,4 milioni nel 2019, interrompendo il trend in continua crescita rilevato negli anni precedenti.

A fronte del calo del 56% degli utenti, Atm ha continuato a offrire il servizio di trasporto percorrendo 161,3 milioni di chilometri/vettura, il 2,5% in meno rispetto al 2019. La perdita d'esercizio è di 64,5 milioni, che verrà coperta mediante l'utilizzo delle riserve patrimoniali. Per tali effetti, il patrimonio netto del gruppo ammonta a 1.149 milioni.