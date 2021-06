Lombardia: da Regione bando da 3,5 mln per strutture sport all'aperto

15 giugno 2021 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E' di 3,5 milioni di euro lo stanziamento della giunta della Regione Lombardia per il bando 'Sport outdoor 2021' dedicato alla creazione di strutture all'aperto. Il contributo a fondo perduto in conto capitale è utilizzabile per la pratica dello sport all'esterno (playground) e delle aree attrezzate per lo skyfitness. "Il benessere psicofisico - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - è alla base dello 'stare bene'. Con questa misura vogliamo incentivare tutti i lombardi a mantenersi in forma e a riconquistare i propri spazi vitali a favore della salute, dopo i mesi di restrizioni legati al Covid. Per ripartire il benessere generale è fondamentale, e noi vogliamo aiutare chiunque lo voglia a raggiungerlo, anche fornendo strumenti per allenarsi a costo zero".

Con il bando 'Sport Outdoor 2021', precisa, "vogliamo ampliare l'offerta di strutture e aree adeguate all'esercizio fisico nella natura e promuovere nuovi modelli che aiutino la gente a praticare esercizi sia in autonomia sia attraverso le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio". Attualmente in Lombardia, ricorda, ci sono 3.415 playground e aree per compiere attività all'aperto. Di questi, il 98% è di proprietà o, comunque, gestione pubblica e solo il 2% è a gestione privata o mista. "Purtroppo 228 risultano non usufruibili o parzialmente utilizzabili a causa di danneggiamenti o degrado. La misura approvata potrà essere sfruttata anche per la loro riqualificazione. Sarà così possibile permettere a tanti lombardi di tornare a fare sport all'aria aperta vicino a casa senza dover spendere nulla", conclude.