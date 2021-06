16 giugno 2021 a

Firenze, 16 giu. - (Adnkronos) - "Faccio un grosso in bocca al lupo alle 30mila ragazze e ragazzi che da oggi affrontano l'esame di maturità. Vorrei ascoltarvi a uno a uno per i sogni e le speranze che riponete nella Toscana. Questa regione crede in voi. Forza!". Così questa mattina, sui suoi profili social, il presidente della Toscana, Eugenio Giani.