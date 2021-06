Calcio: Tommasi, 'scelta Mourinho forte, può dare molto alla Roma'**

16 giugno 2021 a

a

a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "La scelta di Mourinho è stata forte, decisa, inaspettata, anche nella modalità e fa pensare che abbiano le idee chiare, quantomeno sulla prospettiva da intraprendere, poi se avranno forze e la capacità di competere per vincere questo lo dirà solamente il campo. Credo che Mourinho non abbia scelto Roma per passare un po' di mesi nella Capitale, ma avendo avuto la percezione che può dare molto, non solo alla Roma ma anche al calcio italiano e poi europeo. Ora bisogna ancora cominciare, c'è tutto il mercato da fare, ci sono le squadre avversarie che si devono attrezzare, ma sicuramente la scelta di Mourinho è una scelta importante". Queste le parole di Damiano Tommasi, centrocampista della Roma del terzo scudetto giallorosso all'Adnkronos, in occasione dei 20 anni da quel 17 giugno, sulla scelta della nuova proprietà di prendere Josè Mourinho come nuovo allenatore.