Europei: Tommasi, 'Italia ha qualità per essere protagonista, nessuno vorrebbe incontrarla'**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ogni volta l'Euroeo è molto competitivo, più del Mondiale, l'Italia è sicuramente una delle squadre che nessuno vorrebbe incontrare, questo è già un grande risultato e credo possa ambire ad essere protagonista. Ha le qualità per giocarsela con tutti". Lo ha detto l'ex centrocampista della Roma e dell'Italia Damiano Tommasi, all'Adnkronos, sull'Europeo degli azzurri di Mancini che questa sera incontreranno la Svizzera nella seconda sfida del girone. "E' vero poi che in una competizione così breve, l'episodio può condizionare. La competizione è ad un livello molto equilibrato per la vittoria finale, dipenderà molto da come si comporranno gli accoppiamenti dopo il primo girone. Finire primi o secondi potrebbe cambiare la prospettiva per la vittoria finale, ma per vincere il trofeo devi battere i migliori", ha aggiunto Tommasi.