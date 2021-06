Covid: Mazzeo, 'In Toscana somministrati 2,6 milioni di vaccini'

16 giugno 2021 a

Firenze, 16 giu. - (Adnkronos) - "Dopo otto mesi chiude il reparto Covid dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, grazie a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno, la loro passione e la loro professionalità. Se riusciremo a raggiungere l'immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale questo e altri reparti Covid non verranno mai più riaperti". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.

"Oggi ci son 106 nuovi casi, l'incidenza degli ultimi 7 giorni è di 22,7 casi settimanali ogni 100mila abitanti, quindi nel monitoraggio di venerdì dovrebbe essere decretato il passaggio in zona bianca a partire dal 21 giugno - annuncia Mazzeo - I ricoverati sono 223 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (4 in meno). Sono stati somministrati 2,6 milioni di vaccini. Vaccinarsi è importante, protegge noi e i nostri cari, facciamolo tutti e rispettiamo regole e protocolli. Forza Toscana! Insieme ce la faremo!"