Libri: 'la Settima costola' d Tumminelli, storia di 2 gemelli siamesi a fine '800

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Lopana, Piemonte, 1875. La vita dei Bertocci, un ciabattino e sua moglie, viene sconvolta dall'arrivo di qualcosa di mai visto: un figlio con due teste, quattro braccia e due gambe. Sono due gemelli, attaccati dalla settima costola in giù. Qualcosa di talmente sconvolgente da indurre i poveri genitori a farli allattare da una nutrice bendata, in modo che la donna non si spaventi alla loro vista.

I compaesani definiscono il parto demoniaco, ripudiano e osteggiano la famiglia al punto che i Bertocci, dopo una precipitosa fuga da Lopana, accettano di far esibire i figli nel circo di due impresari senza scrupoli. 'La settima costola', romanzo di esordio di Emanuele Tumminelli, edito da BookTribu per la collana Black Out, è ispirato ad un fatto di cronaca. Narra la storia di due vite straordinarie non solo per la loro particolarità fisica che li vede gemelli uniti dalla settima costola, ma per le vicende che li riguardano.

“Capire ciò che spinge un padre a detestare i propri figli fino a farli stramazzare per la stanchezza o sperare per la loro morte fin dal primo vagito - spiega l'autore - è la riflessione che si estende lungo la narrazione. La diversità è sempre un valore, anche per chi non vuole accettarlo”.