Editoria: dati GfK, forte crescita mercato del libro, +44% nei primi 5 mesi del 2021

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Dopo un 2020 positivo, per il mercato del libro anche quest'anno inizia con una forte crescita a valore del +44%, per un giro d'affari di oltre 564,2 milioni di euro. E' quanto mettono in luce le rilevazioni GfK specificando che, nel periodo analizzato compreso tra gennaio e maggio 2021, sono state vendute 39,7 milioni di copie.

Il trend è positivo anche se si confrontano i dati 2021 con quelli del 2019 (quindi con il periodo pre-Covid). Tra i generi di maggior successo ci sono i Fumetti, che registrano una crescita a valore del +182% rispetto al 2020. La positività del mercato non è solo un effetto del confronto con il periodo del primo lockdown, che era coinciso con le chiusure di librerie e negozi.

Infatti, analizzando l'andamento delle prime dieci settimane del 2021 si registra una crescita del +30% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020 (ovvero prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19). Il trend è positivo anche se si confrontano le vendite registrate tra gennaio e maggio 2021 con quelle dello stesso periodo del 2019; in questo caso la crescita a valore è del +23%.