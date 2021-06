Scuola: Bianchi, 'con progetti finanziati recuperate 1mln 600mila ore di didattica'

16 giugno 2021 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "La pandemia sta evidenziando i molteplici divari che da tempo vive il paese: proprio per questo abbiamo messo a disposizione soprattutto nelle aree più fragili zone delle zone del Mezzogiorno d'Italia 510mln con il piano scuola, che serve per recuperare la socialità persa ed anche competenze". Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo al question time ed aggiunge: "per inciso le dico che dei progetti che abbiamo finanziato vi è un recupero di oltre un milione 600mila ore di attività di insegnamento di didattica. La partecipazione dell'istituzione scolastica è stata significativa: 5588 si sono candidati per ottenere i fondi e partecipare alle attività"