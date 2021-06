Scuola: Bianchi, 'entro fine agosto completato iter assunzioni'**

16 giugno 2021 a

Rooma, 16 mag. (Adnkronos) - "Con il decreto “sostegni bis” abbiamo reso più veloce l'iter delle procedure necessarie per le assunzioni degli insegnanti, per le assegnazioni provvisorie, per le attribuzioni delle supplenze che contiamo di avere tutte entro la fine di agosto, così come ci siamo impegnati a fare. Termine che, lo ricordo, l'anno scorso riguardava solo le immissioni in ruolo. Questa accelerazione è voluta per poter giungere ad un quadro definitivo per l'avvio dell'anno scolastico già da inizio settembre". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo al question time alla Camera.