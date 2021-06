L'abbigliamento BitePRO mira a ridurre il controllo e la contenzione nell'assistenza psichiatrica

16 giugno 2021 a

- WETHERBY, Inghilterra, 16 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Secondo il produttore di indumenti protettivi, BitePRO, abbigliamento protettivo appositamente progettato per il personale sanitario, così come per i pazienti e gli utenti dei servizi, contribuirà a ridurre l'uso della forza nell'ambito dell'assistenza psichiatrica.

I media internazionali hanno riportato incidenti ben documentati relativi all'uso della forza, del controllo e della contenzione da parte dei preposti alle cure, inclusi i casi di uso eccessivo della forza all'interno dei reparti di degenza, nelle unità per persone con bisogni speciali e nei centri di salute mentale.

BitePRO offre indumenti protettivi per contribuire a ridurre i casi di contenzione e la forza nella gestione di persone che mostrano comportamenti aggressivi.

BitePRO desidera inoltre sostenere la promozione di un approccio basato sul rispetto dei diritti umani anziché l'uso della forza, fornendo ai professionisti in prima linea gli strumenti per aiutarli a lavorare a stretto contatto con i pazienti e a sviluppare ambienti terapeutici che garantiscano l'uso della forza come soluzione estrema.

In seguito al feedback dei clienti, è stato riconosciuto il potenziale degli indumenti protettivi discreti per il personale come passo essenziale verso il raggiungimento di questo obiettivo ed si è accertata la domanda di indumenti protettivi per l'assistenza psichiatrica.

Questa domanda è emersa a seguito di un sondaggio condotto sui clienti di tutto il mondo, dal quale il produttore di abbigliamento ha rilevato che il 92% dei partecipanti riteneva che il proprio staff si sentiva più sicuro di sé nell'attenuare i comportamenti dei malati se indossava i capi protettivi dell'azienda.

Rachel Riding, Consulente Senior di prodotto, ha dichiarato: "Per consentire al personale di sentirsi più sicuri nella fase di attenuazione, riducendo la necessità di ricorrere alla forza e alla contenzione, è necessario dare loro accesso alla protezione personale in via prioritaria".

Continua: "Ci auguriamo che siano in grado di stemperare con disinvoltura una situazione in cui loro stessi, o il paziente, sono a rischio di lesioni e traumi prima di raggiungere un punto critico".

BitePRO ha già fornito una notevole quantità di borse di emergenza, contenenti i capi di abbigliamento più popolari, a ospedali, strutture didattiche per bambini con bisogni speciali e centri di salute mentale di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, contattare direttamente BitePRO: [email protected]

Informazioni su BitePRO

BitePRO è una società internazionale specializzata nel design e nella fornitura di capi resistenti ai morsi, che offrono una protezione indossabile e affidabile da comportamenti aggressivi. Presenza sui social media: Facebook, LinkedIn e Instagram.

Contatti per i media:

Jemma Utley (PR) e-mail: [email protected]: +44 (0) 845 5193953

Rachel Riding (Vendite)e-mail: [email protected]: +44 (0) 1423 229755

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531865/BitePRO_Armguard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1359438/BitePRO_Logo.jpg