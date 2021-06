Lombardia: in Regione Inter, Milan, Atalanta e Olimpia Milano, confronto su settori giovanili (2)

16 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Una delle soluzioni per affrontare l'emergenza educativa, e superarla generando futuro - ha proseguito Marco Riva, Presidente del CONI Lombardia - è la necessità di dare spazio all'educazione nei settori giovanili in ambito sportivo".

"Quando il Paese finalmente si lascerà alle spalle la fase acuta dell'emergenza sanitaria - ha concluso Massimo Achini, presidente del Csi Milano e ideatore dell'iniziativa - si ritroverà a fare i conti con un'altra emergenza altrettanto preoccupante. Un'emergenza che oggi non riusciamo a misurare. Parliamo dell'allarme educativo che deriva dal lockdown esistenziale che hanno vissuto i ragazzi per 14 mesi. La sospensione sportiva ha lasciato segni invisibili ma indelebili. Lo sport, in questo momento, deve dare il meglio di sè stesso e abbiamo organizzato questo momento di confronto per ragionare insieme su una nuova alleanza educativa".

Presenti anche il presidente di Sport For Nature, Stefano Tirelli, che ha rilanciato l'impegno educativo per la tutela ambientale anche nello sport e il presidente di Sg Plus Roberto Ghiretti che ha confermato la genialità di un incontro come questo.