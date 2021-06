Lombardia: ass. Guidesi all'Armani Teatro per avvio vaccinazioni in azienda

16 giugno 2021 a

Milano, 16 giu.(Adnkronos) - L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha partecipato all'avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 iniziata oggi all'Armani/Teatro: struttura dell'omonimo brand di moda noto in tutto il mondo che ospita, da sempre, le sfilate firmate da Armani.

Già da marzo la Giunta di Regione Lombardia aveva concretizzato, in una sua delibera, la proposta arrivata da Confapi e Confindustria Lombardia di erogare i vaccini nei luoghi di lavoro. In pochi giorni tante altre associazioni di categoria avevano aderito al protocollo approvato per accelerare la somministrazione dei vaccini e per alleggerire il sistema sanitario.

"Ringrazio Giorgio Armani e la sua azienda per aver messo a disposizione gli spazi e dando questa opportunità ai lavoratori. Regione Lombardia è stata la prima Regione d'Italia a mettere a disposizione delle imprese questa possibilità attivata in questi giorni dopo il tanto atteso via libera da parte del governo", ha detto l'assessore Guidesi durante la visita.