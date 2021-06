Tragedia Mottarone: Fiano, 'osceno diffondere video morte in diretta'

16 giugno 2021 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Mi rifiuto di guardare il filmato che viene diffuso in queste ore, sugli ultimi secondi della funivia del Mottarone, un filmato ripreso in diretta dalle telecamere dell'impianto e che descrive la morte in diretta". Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Lo metto in relazione con quell'immagine dei giocatori della Danimarca che difendono il massaggio cardiaco di Eriksen dallo sguardo delle telecamere. A me sembra abbastanza osceno diffonderlo, ma perlomeno io non lo guardo. Avrei difeso quel filmato così come è stato protetto il corpo del giocatore. Il comunicato della Procura sembra indicare nella parte non meglio identificata degli imputati la fonte di questa diffusione, ma questa è un'altra storia. Italiana".