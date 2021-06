Lombardia: ass. Guidesi all'Armani Teatro per avvio vaccinazioni in azienda (2)

16 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "In Regione sono già numerose le aziende che hanno iniziato le vaccinazioni all'interno delle loro sedi. Oggi era mio desiderio venire in questa importantissima realtà lombarda e internazionale per testimoniare una gratitudine che va estesa a tutte le imprese e a tutte le associazioni di categoria che hanno reso possibile la somministrazione dei vaccini all'interno delle loro strutture". "Ritengo - ha concluso Guidesi - che la forte e continua collaborazione tra pubblico e privato sia la ricetta vincente di Regione oggi come nel futuro".

"L'unica via di uscita dalla situazione corrente è il massimo impegno da parte di tutti, agendo insieme come collettività. Nel mio ruolo di imprenditore e di cittadino responsabile, ho deciso di attivare la campagna vaccinale per i dipendenti del Gruppo, perché la tutela del loro benessere è per me una priorità e ho voluto dimostrarlo con i fatti, oltre che con le parole" ha spiegato Armani.

"Ho scelto come luogo-simbolo di questa attività l'Armani/Teatro, perché proprio da qui è partito un percorso iniziato nel 2020 con la prima sfilata a porte chiuse. Con la vaccinazione auspico quella ripartenza vera che tutti desideriamo", ha concluso lo stesso Armani.