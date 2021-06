Lombardia: Bolognini a Pavia 'coinvolgere giovani in prima legge regionale per loro'

16 giugno 2021 a

Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Tappa a Pavia oggi per l'assessore regionale Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione), che ha partecipato al secondo evento del tour 'Generazione Lombardia', serie di incontri sul territorio con i giovani che studiano, lavorano e vivono in Lombardia.

Nell'occasione l'assessore Bolognini ha incontrato dei ragazzi che svolgono attività sportive con il Coni: "Anche in questa occasione ha detto l'assessore - sono state discusse diverse tematiche molto importanti per i giovani: lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, pari opportunità e partecipazione giovanile".

"Con grande convinzione - ha sottolineato Bolognini - nel percorso che ci porterà al varo della prima legge regionale per i giovani, abbiamo messo loro al centro. E non poteva essere altrimenti. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi, stimolarli a sentirsi protagonisti e dare loro voce: queste sono le parole d'ordine per costruire, con loro e per loro, la Lombardia del futuro".