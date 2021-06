Lombardia: Bolognini a Pavia 'coinvolgere giovani in prima legge regionale per loro' (2)

16 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il tour sul territorio di 'Generazione Lombardia' si sviluppa con una serie di incontri nelle province lombarde e rappresenta una parte di un progetto di più ampio respiro lanciato da Regione Lombardia.

'Generazione Lombardia' comprende infatti diverse altre iniziative recentemente avviate come il nuovo profilo Instagram '@generazionelombardia' e una consultazione pubblica online (link: https://bit.ly/3uXYHEk), attiva fino al 19luglio, sulla piattaforma Open Innovation, per raccogliere opinioni, idee e proposte dai giovani stessi. "

"Tutti gli stimoli, le proposte, le idee e le sollecitazioni che raccoglieremo - ha quindi spiegato l'assessore - saranno per noi fonte di ispirazione. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi nel percorso di costruzione della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia è imprescindibile. Obiettivi di questi incontri devono essere sviluppare il loro interesse e ingaggiarli in una relazione positiva con le istituzioni, in cui queste ultime non siano percepite come lontane e distanti".